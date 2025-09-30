Kutyákkal kereste az eltűnt nőt a hevesi mentőcsapat, de sajnos megtörtént a legrosszabb

Egy kutyás keresőcsapat találta meg a szeptember 7-én délelőtt az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét – adta hírül közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. A huszonhét éves lány a budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza – írtuk meg vasárnap. Az utolsó hely, ahol Kaszás Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek, a túra helyszíne volt.

Sokan keresték a lányt, Kaszás Nikolett felkutatására Hevesből is érkeztek Fotó: Hope Egyesüet

Kaszás Nikolett telefonját utoljára a túra helyszínén tudták bemérni. A feltételezések szerint három helyen is tölthette volna az éjszakát a lány, a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében, azonban másnap kiderült, hogy egyik helyen sem járt. Barátja, aki éppen Prágában tartózkodott, késő este kapott tőle egy üzenetet, amely egy számítógépről érkezett – írta korábban az Origo.

Két nappal később a munkahelye értesítette Nikolett családját, hogy nem ment be dolgozni, a rendőrség pedig rögtön keresni kezdte a nőt. A kutatásban számos mentőegyesület és civil segítette a hatóság munkáját, szeptember 28-án, vasárnap pedig közel ötszáz önkéntes részvételével szerveztek élőláncos és keresőkutyás keresést, melynek mint arról beszámoltunk, végül tragikus eredménye született.

A vasárnapi keresésben Heves vármegyéből a Hope Egyesület három emberrel és három négylábú társunkkal vett részt.

– A szomorú helyzetben azt viszont jó érzés volt látni, hogy mennyi önkéntes, civil szervezet és hivatásos szerv fogott össze egy közös cél érdekében.

Köszönjük a K3-as szektorban dolgozóknak a hatékony együttműködést. Mi csak egy apró része voltunk annak a sok önkéntesnek, akik mindent megtettek azért, hogy hazataláljon. Őszinte részvétünk az egész családnak. Nyugodj békében, Niki – írták oldalukon.