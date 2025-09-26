1 órája
Égő otthonok Hevesben: ezért kap lángra évente több tucat ház
Közeleg a fűtési szezon, amikor a legtöbb otthonban újra begyújtják a fűtőberendezéseket. A legtöbb lakástűz ilyenkor kéménytűzből indul.
Közeleg a fűtési szezon, lassan hidegebbre fordul az idő. Az őszi hónapokban már bekapcsoljuk fűtőberendezéseinket azonban, ha nem kellő körültekintéssel járunk el, akkor lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés áldozatává is válhatunk. Minderről beszélgettünk Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével.
– A közelgő fűtési szezon előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A biztonság érdekében célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket – mondta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Azt is kifejtette, hogy semmi változás nem történt a kéményseprések menetét illetően az előző évekhez képest, s illik is elvégeztetni, a legtöbb fűtési szezonnal kapcsolatos probléma a kéményseprés hiányából fakad. Évente átlagosan több mint 40 kéménytűz történik Heves vármegyében, s jellemzően minden hetedik lakástűz a kéményből indul ki. Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben augusztusig 25 ilyen eset történt.
Érdemes tehát belehallgatnotok a podcastba, sok információt tartalmaz, íme:
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Van, akinek semmi sem szent: nagyon durván átverték a Gyöngyös melletti plébániát
Heol.hu podcast
- A népi iparművész alkotása emlékeztet majd az egri fertálymesterség múltjára és jelenére
- Mintha csatába indultak volna az egri nyugdíjasok, délelőttre már az iskolaudvart is bevették + fotók
- Energiatárolással is kísérleteznek a Mátrában
- Hatalmas veszélyben vagyunk! Egy jel, amit senki sem vesz komolyan – Így menekülhetsz meg
- "Nagyon félek az újtól, és a változástól, de úgy érzem, sikerülni fog" - az EKKE új hallgatója számolt be érzéseiről a szemeszterkezdés előtt