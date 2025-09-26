Égő otthonok Hevesben: ezért kap lángra évente több tucat ház

Közeleg a fűtési szezon, lassan hidegebbre fordul az idő. Az őszi hónapokban már bekapcsoljuk fűtőberendezéseinket azonban, ha nem kellő körültekintéssel járunk el, akkor lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés áldozatává is válhatunk. Minderről beszélgettünk Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével.

– A közelgő fűtési szezon előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A biztonság érdekében célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket – mondta.

A kéménytűz nagy veszély, az időben elvégzett kéményseprés életet menthet

Azt is kifejtette, hogy semmi változás nem történt a kéményseprések menetét illetően az előző évekhez képest, s illik is elvégeztetni, a legtöbb fűtési szezonnal kapcsolatos probléma a kéményseprés hiányából fakad. Évente átlagosan több mint 40 kéménytűz történik Heves vármegyében, s jellemzően minden hetedik lakástűz a kéményből indul ki. Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben augusztusig 25 ilyen eset történt.

