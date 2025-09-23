Ez lehetett a biciklis veszte Tarnaszentmiklósnál, talán megelőzhető lett volna a tragédia

Hétfő este 8 óra környékén Tarnaszentmiklós mellett egy összekötő úton történt az a baleset, amelyben a kerékpáros a helyszínen életét vesztette. Portálunknak egy forrás elmondta, a 60 év feletti helyi férfi a külterületen nem viselt se láthatósági mellényt, sem másmilyen láthatóságot szolgáló eszközt, sőt a kerékpáros világítás nélkül tekert amikor egy húsz év körüli helyi férfi elgázolta hátulról. Korábban már megírtuk, az egyik legnagyobb baleseti kockázatot az okozza, hogy nem mindig tartják be azokat a szabályokat a bringások, amelyek a láthatóságukat hivatottak szolgálni. Annak ellenére van ez így, hogy a KRESZ szabályai egyértelműen rendelkeznek erről.

A kerékpáros világítás nélkül közlekedett Foró: Agria Tv Bt.

Ha a kerékpáros világítás nélkül teker, annak rossz vége lehet

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érdeklődjünk, milyen óvintézkedéseket tehetnek a közlekedők annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen baleseteket. Lázár Levente sajtóreferens emlékeztetett, hogy a Látni és látszani kampányukkal minden évben felhívják a rendőrök a figyelmet a balesetmegelőzés e módjának fontosságára.