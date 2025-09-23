szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos baleset

2 órája

Ez lehetett a biciklis veszte Tarnaszentmiklósnál, talán megelőzhető lett volna a tragédia

Címkék#kerékpáros#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#óvintézkedés#baleset

Hétfő este elütöttek egy kerékpárost Tarnaszentmiklósnál. A biciklis a helyszínen életét vesztette. A kerékpáros világítás nélkül tekert az éjszakában. Mutatjuk, mit mond a rendőrség.

Szabadi Martina Laura

Hétfő este 8 óra környékén Tarnaszentmiklós mellett egy összekötő úton történt az a baleset, amelyben a kerékpáros a helyszínen életét vesztette. Portálunknak egy forrás elmondta, a 60 év feletti helyi férfi a külterületen nem viselt se láthatósági mellényt, sem másmilyen láthatóságot szolgáló eszközt, sőt a kerékpáros világítás nélkül tekert amikor egy húsz év körüli helyi férfi elgázolta hátulról. Korábban már megírtuk, az egyik legnagyobb baleseti kockázatot az okozza, hogy nem mindig tartják be azokat a szabályokat a bringások, amelyek a láthatóságukat hivatottak szolgálni. Annak ellenére van ez így, hogy a KRESZ szabályai egyértelműen rendelkeznek erről.

A kerékpáros világítás nélkül közlekedett Foró: Agria Tv Bt.
A kerékpáros világítás nélkül közlekedett Foró: Agria Tv Bt.

Ha a kerékpáros világítás nélkül teker, annak rossz vége lehet

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érdeklődjünk, milyen óvintézkedéseket tehetnek a közlekedők annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen baleseteket. Lázár Levente sajtóreferens emlékeztetett, hogy a Látni és látszani kampányukkal minden évben felhívják a rendőrök a figyelmet a balesetmegelőzés e módjának fontosságára.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Az autósokat is arra kérjük, hogy tartsák be az út- és látási viszonyoknak megfelelően a sebességhatárokat, vagy menjenek a megengedett sebesség alá, ha a helyzet azt kívánja meg. A gépjárművek esetében is kulcsfontosságú a jól működő világítás. Fontos, hogy betartsák a követési- és oldaltávolságot is – sorolta, majd áttért a kerékpárosokra. 

A bicikliseknek a lakott területen kívül és rossz látási viszonyok esetén kötelező a láthatósági mellény, hívta fel a figyelmet a sajtóreferens. A kerékpárnak első és hátsó lámpával rendelkeznie kell, vagy fényvisszaverő prizmával, hogy látható legyen, s nem mellesleg képes legyen tájékozódni a kerékpáros is a sötétben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu