2 órája
Ez lehetett a biciklis veszte Tarnaszentmiklósnál, talán megelőzhető lett volna a tragédia
Hétfő este elütöttek egy kerékpárost Tarnaszentmiklósnál. A biciklis a helyszínen életét vesztette. A kerékpáros világítás nélkül tekert az éjszakában. Mutatjuk, mit mond a rendőrség.
Hétfő este 8 óra környékén Tarnaszentmiklós mellett egy összekötő úton történt az a baleset, amelyben a kerékpáros a helyszínen életét vesztette. Portálunknak egy forrás elmondta, a 60 év feletti helyi férfi a külterületen nem viselt se láthatósági mellényt, sem másmilyen láthatóságot szolgáló eszközt, sőt a kerékpáros világítás nélkül tekert amikor egy húsz év körüli helyi férfi elgázolta hátulról. Korábban már megírtuk, az egyik legnagyobb baleseti kockázatot az okozza, hogy nem mindig tartják be azokat a szabályokat a bringások, amelyek a láthatóságukat hivatottak szolgálni. Annak ellenére van ez így, hogy a KRESZ szabályai egyértelműen rendelkeznek erről.
Ha a kerékpáros világítás nélkül teker, annak rossz vége lehet
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érdeklődjünk, milyen óvintézkedéseket tehetnek a közlekedők annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen baleseteket. Lázár Levente sajtóreferens emlékeztetett, hogy a Látni és látszani kampányukkal minden évben felhívják a rendőrök a figyelmet a balesetmegelőzés e módjának fontosságára.
A kerékpárosok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve az utakonNem mindig tartják be azokat a szabályokat a bringások, amelyek a láthatóságukat hivatottak szolgálni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Az autósokat is arra kérjük, hogy tartsák be az út- és látási viszonyoknak megfelelően a sebességhatárokat, vagy menjenek a megengedett sebesség alá, ha a helyzet azt kívánja meg. A gépjárművek esetében is kulcsfontosságú a jól működő világítás. Fontos, hogy betartsák a követési- és oldaltávolságot is – sorolta, majd áttért a kerékpárosokra.
Halálos gázolás történt Hevesben + fotókA rossz látási körülmények és a hiányzó biztonsági felszerelés is közrejátszhatott a balesetben.
A bicikliseknek a lakott területen kívül és rossz látási viszonyok esetén kötelező a láthatósági mellény, hívta fel a figyelmet a sajtóreferens. A kerékpárnak első és hátsó lámpával rendelkeznie kell, vagy fényvisszaverő prizmával, hogy látható legyen, s nem mellesleg képes legyen tájékozódni a kerékpáros is a sötétben.
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban