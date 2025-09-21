szeptember 21., vasárnap

Támadás

1 órája

Késsel, farúddal fogadta élettársa apját a hevesi szerelmes

Címkék#kés#támadás#Cs László

Cs. Sándor Veronika nevű lánya és párja többször szétköltözött veszekedéseik miatt. A férfi egyszer kést rántott, mikor Veronika apja nyugalmukra tört.

Heol.hu

Bokrok közé zuhant a tornácról, s csaknem végzetesen pórul járt a lányáért és kisunokájáért aggódó édesapa, ráadásul őt is büntetőeljárás alá vonták. Gyermekének az élettársa ugyanis nem vette jó néven, hogy haza szerette volna hívni, vinni családtagjait. A Heves Megyei Főügyészségen az ügyben elkészült a vádirat. Erről adott hírt a Heves Megyei Hírlap az 1999. február 15-i számában.

Késsel, farúddal fogadta élettársa apját
Késsel, farúddal fogadta élettársa apját
Forrás: Baon.hu

A történeti tényállás arról szólt, hogy Cs. László 35 esztendős hevesi lakos, az elsőrendű vádlott régóta élettársa volt a másodrendű vádlott, a szintén hevesi, 48 éves Cs. Sándor Veronika nevű lányának. Ám a pár együttléte alatt gyakoriak voltak a veszekedések, ezért a nő többször visszaköltözött a szintén Hevesen lakó szüleihez.

Tavaly év elején ismét összeköltöztek. A papa január 29-én délután öt óra körül jelent meg a közös lakásuknál, és Veronikát s a tíz hónapos kisbabáját vitte volna haza.

A kertkapun át bement az udvarra, majd a tornácra, ám a ház üvegezett bejárati ajtaját zárva találta. Egy házi készítésű boxert húzott a jobb kezére, s kopogtatott. Választ nem kapott. Kiabálni kezdett, ám ekkor sem szólt hozzá bentről senki. Dühében belerúgott az ajtóba, amelynek vastag üvege eltört.

A nem hivatalos vő ezt nem tűrhette tovább. Magához vett egy kést és egy 50 centis vállfatartónak használt farudat. Leoltotta a villanyt, s az ajtóhoz lépett. Azt résnyire kinyitotta, majd hastájékon szúrta partnernője atyját. Amikor az hátrált, utána eredt, és a farúddal jó néhányszor fejbe vágta. Cs. Sándor az alacsony tornácról az udvaron lévő bokrok közé zuhant.

A kés – derült ki az orvosi szakvéleményből – megsértette az apa máját, áthatolt gyomrának a falán is. A sérülések közvetetten életveszélyeseknek bizonyultak. Az ütések miatt eltört Cs. Sándor bal kezén a gyűrűsujj középső ujjperce is. Ennél maradandó fogyatékosság is felléphet.

A főügyészség Cs. Lászlót életveszélyt okozó testi sértés bűntettével, míg Cs. Sándort magánlaksértés bűntettének kísérletével vádolja.

 

 

