58 perce
Két autó karambolozott a 33-as főúton, a helyszínre mentő is érkezett
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Baleset történt a 33-as főúton, a helyszínre mentő is érkezett (illusztráció)
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Összeütközött két gépkocsi Füzesabonynál, a 33-as főúton, a 251-es főút közelében kedden a reggeli órákban- írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy a baleset során egy ember orvosi ellátást igénylő sérülést szenvedett.
