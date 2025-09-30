szeptember 30., kedd

Két autó karambolozott a 33-as főúton, a helyszínre mentő is érkezett

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Baleset történt a 33-as főúton, a helyszínre mentő is érkezett (illusztráció)

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Összeütközött két gépkocsi Füzesabonynál, a 33-as főúton, a 251-es főút közelében kedden a reggeli órákban- írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy a baleset során egy ember orvosi ellátást igénylő sérülést szenvedett.

 

 

