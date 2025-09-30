szeptember 30., kedd

Friss fotókon a Füzesabonynál történt baleset, kiderült, ki sérült meg

Kedden reggel baleset történt Füzesabonynál, a 33-as főúton, amelyről helyszíni fotók érkeztek.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy kedden reggel két gépkocsi ütközött össze Füzesabonynál, a 33-as főúton, a 251-es főút közelében. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. 

Forrás: Füzes Hírek

A helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Kecskés Lilla az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Két autó karambolozott a 33-as főúton

Fotók: Füzes Hírek

 

 

 

