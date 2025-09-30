Baleset
28 perce
Friss fotókon a Füzesabonynál történt baleset, kiderült, ki sérült meg
Kedden reggel baleset történt Füzesabonynál, a 33-as főúton, amelyről helyszíni fotók érkeztek.
Korábban megírtuk, hogy kedden reggel két gépkocsi ütközött össze Füzesabonynál, a 33-as főúton, a 251-es főút közelében. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Kecskés Lilla az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
