Két ház gyulladt ki ugyanabban az utcában Hatvanban

Hétfő este a Hatvanban hallottam csoportba írta ki az egyik lakos, hogy Nagygomboson két ház ég, a tűzoltók pedig nagy erőkkel dolgoznak a helyszínen. Nagy Csaba a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta lapunknak, hogy két épület kapott lángra, mindkettő Hatvan-Nagygombos Major úton.

Az egyik épületnél a hatvani, az aszódi, a gyöngyösi és a jászberényi hivatásos tűzoltók vízsugárral oltják a csaknem 300 négyzetméteren lángoló épületet.

A másik helyszínen az épület egyik helyisége kapott lángra, valamint a tetőszerkezete alól füst szivárgott. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat - írja a Heves Vérmegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

