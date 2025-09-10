Kiderült, ki sérült meg a 3-ason történt balesetben

Szerda reggel súlyos baleset történt a 3-as főút 113-as kilométerénél, Eger felé vezető irányban. Egy autó eddig ismeretlen okból átsodródott a saját sávjából a szembejövő forgalom sávjába, majd az átsodródás után egy útszéli oszlopnak ütközött. Az ütközést követően a jármű az árokba és a szántóföldre sodródott.

Az autó a kukoricatábla közepén állt meg

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A sofőr a baleset során súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta lapunknak, hogy a helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottak. A mentősök egy 60 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően földi úton szállítottak kórházba.