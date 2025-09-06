szeptember 6., szombat

Kiderült, kit gázolt el a vonat szombaton Gyöngyösnél

Szombaton vonatbaleset történt Gyöngyösnél. A vonatgázolás helyszínéről egy 30 éves férfit szállítottak kórházba.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy szombaton kora reggel elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál. A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek.  A vonatgázolás helyszínéről egy embert kórházba szállítottak.

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta, a helyszínről egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak a mentősök kórházba.

 

