1 órája
Kiderült, kit gázolt el a vonat szombaton Gyöngyösnél
Szombaton vonatbaleset történt Gyöngyösnél. A vonatgázolás helyszínéről egy 30 éves férfit szállítottak kórházba.
Korábban megírtuk, hogy szombaton kora reggel elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál. A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek. A vonatgázolás helyszínéről egy embert kórházba szállítottak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Embert gázolt a vonat Gyöngyösnél – mutatjuk, hol járnak most pótlóbuszok
Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta, a helyszínről egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak a mentősök kórházba.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Hatalmas botrány Hevesben, maffiamódszerekkel verték át az embereket – durva, mi lett az otthonfelújítási pénzekkel