Kiderült, kit gázolt el a vonat szombaton Gyöngyösnél

Korábban megírtuk, hogy szombaton kora reggel elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál. A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek. A vonatgázolás helyszínéről egy embert kórházba szállítottak.

