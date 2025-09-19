Tűzoltók
Veszélybe került a családi otthon, két hevesi városból rohantak szirénázva
Csütörtök este kigyulladt egy családi ház garázsa Tenken.
Csütörtökön 5 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. Az 2 tűzesetet és 3 műszaki mentést 5 hivatásos és 1 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Kigyulladt egy családi ház garázsa Tenken - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
- Személyautó és kisbusz ütközött össze reggel Hatvanban, a Rákóczi úton. A város hivatásos tűzoltói a kisbuszt áramtalanították, az eset során senki nem sérült meg.
- Két fa veszélyesen megdőlt és a járműforgalmat veszélyeztette délelőtt Egerben, a Cifrakapu úton. A fákat az egri hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki.
- Tűz keletkezett egy elhagyatott családi ház pincéjében délután Gyöngyösön, a Csobánka utcában. Az ötven négyzetméteres alagsorban ruhanemű és hulladék égett, csaknem negyven négyzetméteren pusztítottak a lángok. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral oltották el a tüzet, majd egy nagyteljesítményű ventilátorral átszellőztették a helyiséget. Az eset során senki nem sérült meg.
- Késő délután az Agria Speciális Mentők önkéntesei Nagyúton, egy lakóházra veszélyt jelentő darázsfészket távolítottak el.
- Szigetelő anyag, kisgépek és szerszámok égtek harminchat négyzetméteren este egy családi ház garázsában Tenken, a Honvéd úton. A hevesi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, a tűz nem terjedt át a főépületre. Az eset során nem történt személyi sérülés - írják.
