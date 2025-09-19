Veszélybe került a családi otthon, két hevesi városból rohantak szirénázva

Csütörtökön 5 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. Az 2 tűzesetet és 3 műszaki mentést 5 hivatásos és 1 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Kigyulladt egy családi ház garázsa Tenken - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Csütörtök este kigyulladt egy családi ház garázsa Tenken.

Forrás: Székelyhidi Balázs / MW

Személyautó és kisbusz ütközött össze reggel Hatvanban, a Rákóczi úton. A város hivatásos tűzoltói a kisbuszt áramtalanították, az eset során senki nem sérült meg.

Két fa veszélyesen megdőlt és a járműforgalmat veszélyeztette délelőtt Egerben, a Cifrakapu úton. A fákat az egri hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki.

Tűz keletkezett egy elhagyatott családi ház pincéjében délután Gyöngyösön, a Csobánka utcában. Az ötven négyzetméteres alagsorban ruhanemű és hulladék égett, csaknem negyven négyzetméteren pusztítottak a lángok. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral oltották el a tüzet, majd egy nagyteljesítményű ventilátorral átszellőztették a helyiséget. Az eset során senki nem sérült meg.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!