Egy jármű a kirakatban kötött ki Gyöngyösön

Egy gyöngyösi üzlet kirakatába tolatott egy autó

Forrás: Agria Tv/Facebook/Beküldött

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók stabilizálták a gépjárművet. A kitört üveget eltávolították a kirakatból - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Úgy tudjuk, senki sem sérült meg.