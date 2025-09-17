szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitört üveg

1 órája

Egy jármű a kirakatban kötött ki Gyöngyösön

Címkék#tűzoltók#üzlet#baleset

Gyöngyösön egy üzlet kirakatába landolt egy autós. Az esethez a tűzoltók vonultak ki.

Heol.hu

Egy gyöngyösi üzlet kirakatába tolatott egy autó - olvasható az Agria Tv bejegyzésében. 

Egy gyöngyösi üzlet kirakatába tolatott egy autó
Egy gyöngyösi üzlet kirakatába tolatott egy autó 
Forrás: Agria Tv/Facebook/Beküldött

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók stabilizálták a gépjárművet. A kitört üveget eltávolították a kirakatból - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Úgy tudjuk, senki sem sérült meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu