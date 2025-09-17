Kitört üveg
1 órája
Egy jármű a kirakatban kötött ki Gyöngyösön
Gyöngyösön egy üzlet kirakatába landolt egy autós. Az esethez a tűzoltók vonultak ki.
Egy gyöngyösi üzlet kirakatába tolatott egy autó - olvasható az Agria Tv bejegyzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A gyöngyösi hivatásos tűzoltók stabilizálták a gépjárművet. A kitört üveget eltávolították a kirakatból - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Úgy tudjuk, senki sem sérült meg.
