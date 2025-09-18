szeptember 18., csütörtök

Újabb drámai részletek: így küzdöttek a 13 éves kislány életéért a hevesi iskolában - videóval

Szerdán délután egy hevesi iskolához érkezett mentőhelikopter, mert futás közben esett össze egy 13 éves diák. A kislányról további információk is kiderültek.

Mentőhelikoptert riasztottak szerdán ahhoz a 13 éves diákhoz, aki futás közben esett össze egy hevesi iskolában. A kislányt újra is kellett éleszteni. Most újabb információk is kiderültek az esetről.

A tanárai már a mentők kiérkezése előtt küzdöttek a kislányért
A gyerek testnevelés órán lett rosszul, éppen futott, szédülni kezdett, elájult, leállt a légzése is. 

Egy férfi látta a mentők érkezését:

Azt láttam hogy jött a mnető, két hölgy irányította őket, a helikopter később jött Miskolc felől, tett egy kört és leszállt az iskolában.

- mondta a Tények videójában.

A videóból az is kiderül, hogy a tanárok a mentésirányító telefonos segítségével megkezdték a mellkaskompressziót. A mentők perceken belül esetkocsival és mentőhelikopterrel a helyszínen teremtek. Állapotstabilizálás után a kardiológiai osztályra szállították a diákot.

Egy megszólaló orvos szerint vírusos fertőzés vagy fejlődési rendellenesség is okozhatta a bajt. 

Mint mondták, korábban Szekszárdon is hasonló történt egy hasonló eset, ott kosárlabda-edzés közben állt meg egy lány szíve, akit nem tudtak megmenteni.

 

 

