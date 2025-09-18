Megérkezett a hivatalos válasz a hevesi iskolában összeesett kislányról, sajnos az életéért küzdöttek

Korábban megírtuk, hogy szerdán délután mentőhelikopter érkezett Hevesre, miután egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik hevesi iskolában. A diák futás közben esett össze, azonnal riasztották a mentőket, majd helikopterrel szállították kórházba. Újabb információk derültek ki az esetről.

Forrás: OMSZ

A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert riasztottunk. A helyszínről egy gyermeket sikeres újraélesztést követően szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Kecskés Lilla az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.