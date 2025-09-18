szeptember 18., csütörtök

Borzasztó

Megérkezett a hivatalos válasz a hevesi iskolában összeesett kislányról, sajnos az életéért küzdöttek

Címkék#Újraélesztés#rosszul lett#mentőhelikopter

Mentőhelikopter érkezett Hevesre szerda délután. Egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik hevesi iskolában. Az Országos Mentőszolgálat új információkat közölt portálunkkal az esettel kapcsolatban.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy szerdán délután mentőhelikopter érkezett Hevesre, miután egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik hevesi iskolában. A diák futás közben esett össze, azonnal riasztották a mentőket, majd helikopterrel szállították kórházba. Újabb információk derültek ki az esetről.

 Egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik hevesi iskolában.
Forrás: OMSZ

A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert riasztottunk. A helyszínről egy gyermeket sikeres újraélesztést követően szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Kecskés Lilla az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

 

 

 

