Tiltott kísérletek az emberi testtel – vajon meddig mehet el a tudomány?
Emberi ivarsejt felhasználása, az emberi génállomány módosítása, a születendő gyermek nemének megválasztása, klónozás, azaz másolatkészítés. Mind olyan meghatározások, amelyek az emberi szervezetbe tiltott módon történő beavatkozások esetén büntetőjogi következményekkel járnak. Azt vizsgáljuk két részben, hogyan szabályozza ezt az összetett kérdéskört a magyar Büntető törvénykönyv (Btk.)
Fontos tudni először is, hogy amiként a nyíregyházi jogász, Tatárné dr. Gyöngyösi Johanna: Dizájner babák, avagy az emberi génállományba való beavatkozás bioetikai és jogi kérdései című tanulmányában írja: a genetikai kutatások világa talán a legérzékenyebb tudományos terület, mivel a személy legbelsőbb eredetét, örökségét és jövőjét is kutatja. A témakörrel a szerző a szakcikkadatbazis.hu honlapon foglalkozik részletesen.
Nem lehet cél a génállomány megváltoztatása
Kitér arra, hogy az Európa Tanács Oviedóban 1997. április 4-én fogadta el az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a védelméről szóló egyezményt, továbbá az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvet. E szabályozásokat a magyar Országgyűlés a 2002. évi VI. törvényben hirdette ki.
Az oviedói egyezmény 5. cikke leszögezi: az egyén génjeivel kapcsolatos kutatás, kezelés vagy diagnózis csak a felmerülő kockázatok és nyereségek alapos előzetes megállapítása után, az ország törvényei által megszabott egyéb követelmények figyelembevételével folytatható. A 13. cikk azt taglalja, hogy az emberi génállomány megváltoztatása csak megelőzési, kórismézési vagy gyógyítási indokból hajtható végre. S csakis akkor, ha annak nem célja a leszármazottak genetikai állományának megváltoztatása.
Ezen irányelvek figyelmen kívül hagyása büntetőjogi következményekkel is járhat. Erről a jogalkotók hazánkban a Btk.-nak Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények című XVI. fejezetében fogalmaztak meg rendelkezéseket. A 168–175. szakaszok olyan bűntényekről rendelkeznek, mint a beavatkozás az emberi génállományba, az emberi ivarsejt tiltott felhasználása, a születendő gyermek nemének megválasztása, az emberen, illetve az embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése, a genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása, valamint az emberi test tiltott felhasználása. A legfontosabbakat vesszük górcső alá.
A Btk. 168. szakasza úgy rendelkezik, hogy az valósítja meg az emberi génállományba történő beavatkozást, aki az ember vagy magzat, illetve az emberi embrió génállományát akarja megváltoztatni a cselekedetével. Ez bűntett, amiért egytől öt évig is rács mögé kerülhet az elkövető. Sőt, ha a génállományt meg is változtatja, akkor a szankció már kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztés.
A Lőrik Ügyvédi Iroda jogszabály-magyarázata alapján az a tevékenység számít génmódosításnak, amit az emberi génállomány megváltoztatása, a génkészlet mesterséges befolyásolása érdekében végeznek, szemben az egészségügyi törvényben engedélyezett móddal és célokkal. E folyamat véghez vihető génsebészeti eljárással, a DNS (dezoxiribonukleinsav) szerkezetének direkt módosításával, mesterséges gének sejtbe juttatásával vagy bármilyen, az öröklésért felelős nukleinsavlánc – DNS, RNS (ribonukleinsav) – közvetlen befolyásolásával.
Engedély nélküli sokszorosítás halottak sejtjeivel
A Btk. 169. paragrafusa értelmében bűntettet valósít meg az, aki elhunyt emberből vagy halott magzatból származó ivarsejtet szerez be, illetve azt emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásra felhasználja. Utóbbiak közé sorolandó az in vitro, azaz szervezeten kívüli laboratóriumi megtermékenyítés (lombikbébi), az embrióbeültetés vagy az inszemináció, amikor a spermiumot bejuttatják a nő méhébe, s ott termékenyítik meg vele a petesejtet.
Már az ivarsejtek felhasználásának puszta ténye is bűncselekmény, nem kell káros eredménynek bekövetkeznie. E bűntényért egytől öt évig terjedő szankció jár. A vétségnek minősülő előkészületéért is két évet kaphat a tettes.
Az elkövető lehet orvos, biológus, más egészségügyi szakember, s az, aki tudja, halottból származik az ivarsejt, s mégis felhasználja reprodukcióhoz. Ám, ha valaki tévedésből hiszi, hogy az ivarsejt élőtől való, az nem követ el bűntényt.
Dr. Kovács Gábor, a győri Széchenyi István Egyetem oktatója, az MTA köztestületének a tagja Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények című kötet társszerzője kiemeli, a reprodukciós, vagyis sokszorosító eljárás csak a kérelmezők – tájékoztatásukat követően tett – együttes írásbeli beleegyező nyilatkozata alapján kezdhető el. Egyedülálló nő esetén a kérelmező írásbeli beleegyező nyilatkozata esetén folytatható. Tehát sem klinikai halott, sem agyhalott esetében nem állnak fenn a humán reprodukciós procedúra elvégzésének egészségügyi törvényi feltételei.
Tilos átültetni állati szervezetbe emberi embriót
A büntetőjogi kódex 172. szakasza büntetni rendeli azokat, akik engedély nélkül vagy attól eltérően orvostudományi kutatást végeznek emberi ivarsejten, emberi embrión, netán utóbbit kutatási célból hoznak létre. A bűntettért egytől öt évig utalhatja fegyintézetbe a tetteseket jogerős ítélettel a bíróság.
A jogforrás kettőtől nyolc évig szigorítja a szankciót, ha az elkövető emberi embriót állat szervezetébe átültet, emberi és állati ivarsejtet egymással megtermékenyít, emberi szervezetbe beültet olyan emberi embriót, amellyel kutatást végeztek. Annak is ez a büntetése, aki emberi megtermékenyítéshez vagy embrióbeültetéshez nem emberi ivarsejtet vagy embriót használ fel, kutatáshoz felhasznált emberi ivarsejtet emberi reprodukcióra használ fel, s ha emberi embrióból több emberi vagy állati embriót hoz létre.
Súlyos szankció jár ember klónozásáért
Érdemes odafigyelni arra is, hogy kemény büntetést von maga után a genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása, vagyis a klónozás. A Btk. 174. paragrafusa alapján bűntett címén öttől tíz évig kerülhet a tettes fegyintézetbe, ha orvostudományi kutatás vagy beavatkozás során egymással genetikailag megegyező emberi egyedeket hoz létre. E deliktum előkészületéért három évet is kaphat.
A Lőrik Ügyvédi Iroda tájékoztatása szerint klónozás esetén nem két ivarsejt egyesüléséről van szó, hanem egy már létező emberi DNS-nek a természetes öröklődés menetét megkerülő mesterséges felhasználásáról.
A törvényalkotó szerint ez olyan beláthatatlan erkölcsi, pszichológiai és társadalmi következményeket rejt, amelyet a büntetőjog eszközeivel kell megelőzni.
A második részben pedig a születendő gyermek nemének megválasztásáról, az emberi test tiltott felhasználásáról lesz szó.
Az emberi méltóság és a reprodukció tisztelete
Az Egészségügyi Törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek határozzák meg, milyen feltételek mellett és hogyan lehet emberi ivarsejteket begyűjteni, tárolni és felhasználni mesterséges megtermékenyítéshez. Az orvoslás etikai és jogi normái egyértelműen tiltják, hogy halott testből vagy halott magzatból kivont sejtek kerüljenek a reprodukciós eljárásokba. A Btk. büntetőjogi eszközökkel is megerősíti ezt a tilalmat, megakadályozza a „biológiai határhelyzetekkel” való visszaéléseket.
A védett jogi érdek több pilléren nyugszik. Mindenekelőtt az emberi test sérthetetlensége, hiszen a halál beállta után a személy nem adhat hozzájárulást az ivarsejtje felhasználásához. Fontos az élet természetes kialakulásának rendje. A törvény meg akarja előzni, hogy új életet hozzanak létre olyan sejtekből, amelyeket halott szervezetből vettek ki. S lényeges alapelv a halott ember tiszteletben tartása, az, hogy a holttest ne legyen visszaélések tárgya.
