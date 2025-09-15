Tiltott kísérletek az emberi testtel – vajon meddig mehet el a tudomány?

Fontos tudni először is, hogy amiként a nyíregyházi jogász, Tatárné dr. Gyöngyösi Johanna: Dizájner babák, avagy az emberi génállományba való beavatkozás bioetikai és jogi kérdései című tanulmányában írja: a genetikai kutatások világa talán a legérzékenyebb tudományos terület, mivel a személy legbelsőbb eredetét, örökségét és jövőjét is kutatja. A témakörrel a szerző a szakcikkadatbazis.hu hon­lapon foglalkozik részletesen.

Ezt kell tudni a klónozás jogi hátteréről.

Nem lehet cél a génállomány megváltoztatása

Kitér arra, hogy az Európa Tanács Oviedóban 1997. április 4-én fogadta el az emberi lény emberi jogainak és méltóságának­ a védelméről szóló egyezményt, továbbá az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvet. E szabályozásokat a magyar Országgyűlés a 2002. évi VI. törvényben hirdette ki.

Az oviedói egyezmény 5. cikke leszögezi: az egyén génjeivel kapcsolatos kutatás, kezelés vagy diagnózis csak a felmerülő kockázatok és nyereségek alapos előzetes megállapítása után, az ország törvényei által megszabott egyéb követelmények figyelembevételével folytatható. A 13. cikk azt taglalja, hogy az emberi génállomány megváltoztatása csak megelőzési, kórismézési vagy gyógyítási indokból hajtható végre. S csakis akkor, ha annak nem célja a leszármazottak genetikai állományának megváltoztatása.

Ezen irányelvek figyelmen kívül hagyása büntetőjogi következményekkel is járhat. Erről a jogalkotók hazánkban a Btk.-nak Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények című XVI. fejezetében fogalmaztak meg rendelkezéseket. A 168–175. szakaszok olyan bűntényekről rendelkeznek, mint a beavatkozás az emberi génállományba, az emberi ivarsejt tiltott felhasználása, a születendő gyermek nemének megválasztása, az emberen, illetve az embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése, a genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása, valamint az emberi test tiltott felhasználása. A legfontosabbakat vesszük górcső alá.

A Btk. 168. szakasza úgy rendelkezik, hogy az valósítja meg az emberi génállományba történő beavatkozást, aki az ember vagy magzat, illetve az emberi embrió génállományát akarja megváltoztatni a cselekedetével. Ez bűntett, amiért egytől öt évig is rács mögé kerülhet az elkövető. Sőt, ha a génállományt meg is változtatja, akkor a szankció már kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztés.

A Lőrik Ügyvédi Iroda jogszabály-magyarázata alapján az a tevékenység számít génmódosításnak, amit az emberi génállomány megváltoztatása, a génkészlet mesterséges befolyásolása érdekében végeznek, szemben az egészségügyi törvényben engedélyezett móddal és célokkal. E folyamat véghez vihető génsebészeti eljárással, a DNS (dezoxiribonukleinsav) szerkezetének direkt módosításával, mesterséges gének sejtbe juttatásával vagy bármilyen, az öröklésért felelős nukleinsavlánc – DNS, RNS (ribonukleinsav) – közvetlen befolyásolásával.