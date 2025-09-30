szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Tűzoltó beszámoló

Konzervek lángoltak az M3-ason

Hétfőn összesen nyolc alkalommal riasztották a tűzoltókat Heves vármegyében, köztük tűzesetekhez, közúti balesetekhez és műszaki mentésekhez is vonultak.

Heol.hu

Hétfőn összesen nyolc esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra Heves vármegye területén. A két tűzesetet és hat műszaki mentést hat hivatásos, valamint két önkéntes egység közreműködésével sikerült szakszerűen kezelni.

Kamion pótkocsija és annak rakománya égett az M3-as autópálya 44-es kilométerénél
Forrás: Hatvani HTP

Kamion pótkocsija és annak rakománya égett hajnalban az M3-as autópálya 44-es kilométerénél lévő pihenőben. A jármű konzerveket szállított. A hatvani hivatásos tűzoltók megfékezték a tüzet, az eset során senki nem sérült meg  - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Három gépkocsi ütközött össze kora reggel a 21-es főút 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Hatvan térségében. Összesen tizenegyen utaztak a járművekben. Két autót a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, majd az egység biztosította a helyszínt. A balesetnek nem volt sérültje.

Ötven négyzetméteren égett elszáradt növényzet délután Tiszanánán, a Széchenyi útnál. A település önkormányzati tűzoltói fékezték meg a lángokat, az eset során senki nem sérült meg.

Tetejére borult egy személyautó este Heves külterületén, a 3204-es út 31-es kilométerénél. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében. Az autó vezetője könnyű sérüléseket szenvedett, az egység kiérkezése előtt kiszállt az autóból.

Hétfőn az egri hivatásos tűzoltók két egri ingatlanba segítettek a társszerveknek bejutni, az Agria Speciális Mentők önkéntesei további két műszaki mentésnél segítették a hivatásos egységek munkáját. 

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Hegyi Ádám tűzoltó őrmester)

 

