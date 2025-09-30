Konzervek lángoltak az M3-ason

Hétfőn összesen nyolc esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra Heves vármegye területén. A két tűzesetet és hat műszaki mentést hat hivatásos, valamint két önkéntes egység közreműködésével sikerült szakszerűen kezelni.

Kamion pótkocsija és annak rakománya égett az M3-as autópálya 44-es kilométerénél

Forrás: Hatvani HTP

Kamion pótkocsija és annak rakománya égett hajnalban az M3-as autópálya 44-es kilométerénél lévő pihenőben. A jármű konzerveket szállított. A hatvani hivatásos tűzoltók megfékezték a tüzet, az eset során senki nem sérült meg - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Három gépkocsi ütközött össze kora reggel a 21-es főút 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Hatvan térségében. Összesen tizenegyen utaztak a járművekben. Két autót a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, majd az egység biztosította a helyszínt. A balesetnek nem volt sérültje.