Tűz
2 órája
Korom fekete füst szállt fel egy hevesi községben– Kiderült, miért siettek a tűzoltók
Nagy riadalmat okozott a felszálló fekete füst.
Olvasói jelezte, hogy fekete füst szállt fel Adácson a délelőtti órákban, a helyszínre tűzoltók érkeztek. Lapunk megkereste a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az eset kapcsán.
Hevesi Kata, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes sajtószóvivője elmondta: mintegy 20 négyzetméteren égett a száraz fű, amelynek oltását a tűzoltók megkezdték.
