szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

2 órája

Korom fekete füst szállt fel egy hevesi községben– Kiderült, miért siettek a tűzoltók

Címkék#tűzoltók#füst#tűz

Nagy riadalmat okozott a felszálló fekete füst.

Heol.hu

Olvasói jelezte, hogy fekete füst szállt fel Adácson a délelőtti órákban, a helyszínre tűzoltók érkeztek. Lapunk megkereste a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az eset kapcsán.

Hevesi Kata, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes sajtószóvivője elmondta: mintegy 20 négyzetméteren égett a száraz fű, amelynek oltását a tűzoltók megkezdték.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Főoldali képünk illusztráció, forrás: MW Archív

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu