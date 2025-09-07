Korom fekete füst szállt fel egy hevesi községben– Kiderült, miért siettek a tűzoltók

Olvasói jelezte, hogy fekete füst szállt fel Adácson a délelőtti órákban, a helyszínre tűzoltók érkeztek. Lapunk megkereste a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az eset kapcsán.

Hevesi Kata, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes sajtószóvivője elmondta: mintegy 20 négyzetméteren égett a száraz fű, amelynek oltását a tűzoltók megkezdték.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: MW Archív