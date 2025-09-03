szeptember 3., szerda

Bűncselekmény

1 órája

Mosolygós nő csinálta meg a botrányt az egri belvárosban, most keresi a rendőrség

Címkék#Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály#körözés#súlyos testi sértés

Egy fiatal nőt bántalmaztak hajnalban Eger belvárosában. A rendőrség körözést adott ki egy hevesi nő ellen súlyos testi sértés miatt.

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya körözést adott ki súlyos testi sértés bűntette miatt egy hevesi nő ellen. A jelenlegi adatok alapján, a képen látható nő július 12-én 4 óra körül Egerben, a Katona István téren előzetes szóváltást követően bántalmazott egy fiatal nőt, aki ennek következtében megsérült - olvasható a rendőrség honlapján. 

A rendőrség körözést adott ki egy hevesi nő ellen súlyos testi sértés miatt.
Forrás: Police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki a személyt felismeri, jelentkezzen az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon - kérik.

Legutóbb arról írtunk, hogy a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője  fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 21-én 8 órától szeptember 30-án 24 óráig Heves vármegye közigazgatási területén. Százhárom polgárt igazoltattak és közöttük 6 olyat találtak, akik körözés alatt álltak, illetve bűncselekmény elkövetése közben értek tetten.

 

 

 

