Mosolygós nő csinálta meg a botrányt az egri belvárosban, most keresi a rendőrség

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya körözést adott ki súlyos testi sértés bűntette miatt egy hevesi nő ellen. A jelenlegi adatok alapján, a képen látható nő július 12-én 4 óra körül Egerben, a Katona István téren előzetes szóváltást követően bántalmazott egy fiatal nőt, aki ennek következtében megsérült - olvasható a rendőrség honlapján.

A rendőrség körözést adott ki egy hevesi nő ellen súlyos testi sértés miatt

Forrás: Police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki a személyt felismeri, jelentkezzen az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon - kérik.

