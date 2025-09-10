szeptember 10., szerda

Bűncselekmény

1 órája

Hatalmas rajtaütés Hevesben, golyóálló mellényes rendőrök vették be a környéket – fotókkal, videóval

Címkék#körözött személy#Gyöngyösi Rendőrkapitányság#rablás

A rendőrség szerda hajnalban csapott le Gyöngyösön és a környező településeken a bűnözőket. A rajtaütések során tizenkét körözött személy került rendőrkézre.

Heol.hu

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság felderítői és közrendvédelmi járőrei a vármegyei főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának közreműködésével korai ébresztőt tartottak több helyen Gyöngyösön és a környező településeken. A szerda hajnali tettük célja a körözés alatt álló személyek előállítása volt. A hatóság néhány óra alatt 12 körözött személyt fogott el - olvasható a Heves vármegyei rendőrség Facebook bejegyzésében.

A rajtaütések során tizenkét körözött személy került rendőrkézre.
A rajtaütések során tizenkét körözött személy került rendőrkézre.
Forrás: Police.hu

Volt közöttük bűncselekmény elkövetése miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélt, bírság meg nem fizetése miatt keresett is, azonban azt a gyöngyösi férfit is sikerült elfogniuk, akit egy 2025 májusában elkövetett rablás gyanúja miatt köröztek.  A rabló a Víg utcában leszólított egy gyalogost, akitől a telefonját követelte, majd szóváltás után többször megütötte, végül elvette a készüléket. Természetesen őt sem engedték haza: kihallgatását követően őrizetbe vették.

 

 

