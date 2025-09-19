2 órája
Laura, Laura, hát mit tettél? Nagy erőkkel keres a gyöngyösi rendőrség!
Körözött személy miatt adott ki a rendőrség elfogatóparancsot.
Egy 44 éves gyöngyösi nő ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség. A körözött személyt, Német Laurát lopás miatt keresik - olvasható a rendőrség honlapján.
A körözési ügyben a Gyöngyösi Rendőrkapitányság jár el. A hatóságok hasonló ügyekben gyakran számítanak a lakosság segítségére, hiszen a körözött személyek tartózkodási helye sok esetben bejelentések alapján derül ki. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud Német Laura hollétéről, az mielőbb értesítse őket.
A rendőrség elérhetősége:
Gyöngyösi Rendőrkapitányság
Cím: 3200 Gyöngyös, Róbert Károly u. 21/1,
Telefonszám: (06 37) 312 551
Korábban megírtuk, hogy rendszámfelismerő kamerarendszer épül ki több mint két tucat településen, az ORFK adatbázisából dolgozik majd az okoshálózat és a körözött személyeket is kiszűrheti.
