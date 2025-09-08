3 órája
Anyázásból durva országúti bosszú Hevesben, majdnem a végzete jött szembe a tehetetlen sofőrrel
A közlekedés veszélyes üzem, egy óvatlan mozdulat, figyelmetlenség könnyen balesethez vezethet. Más a helyzet azonban, ha valaki szándékosan megy szebbe KRESZ-szel, törvénnyel: közúti veszélyeztetés, így nevezi a büntetőjog ezt a cselekményt.
A Füzesabonyi Járásbíróság hivatott elsőfokon eljárni abban a büntetőeljárásban, amelynek résztvevői – vádlottként, illetve sértettként – már-már középkori párbajokra hasonlatosan cselekedtek, csak éppen nem lovakon, hanem gépjárműveket vezetve. A sofőrt közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja a Füzesabonyi Járási Ügyészség.
A közúti veszélyeztetés nem ugyanaz, mint a kocsmai "Gyere ki!"
A váddokumentumba foglaltak szerint a terhelt közúton közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, majd a vele szemben kocsival érkező sértett járműve elé kanyarodott. A vádlott a gépkocsiból kiszállt és ment az "anyázás", majd a járművükbe visszaszállva mindketten tovább közlekedtek.
Itt azonban nem ért véget a történet: a sértett három utasával együtt a településről kifelé haladt. S, nicsak! A mögötte navigáló kocsival kilőtt a terhelt, megelőzte az előtte haladó, sértett által vezetett járművet, amikor pedig kellően eltávolodott, megfordult, majd szemből elindult a sértett gépkocsija felé. De nem ám a közlekedési szabályok által előírt sávban, hanem áttérve a bal oldali forgalmi sávba, és folyamatosan a másik járművel szemben, annak haladási sávjában.
Vadnyugati jelenetek a Füzesabonynál: forgalommal szemben, autóval támadt a vétlen sofőrre
A szemből érkező sértett természetesen nem várta meg, hogy összeütközzenek, hanem fékezett, s megállt. A vádlott az általa vezetett autóval csak a már éppen megálló másik autó közvetlen közelében, a kormányt hirtelen jobbra rántva változtatott irányt, visszatért a saját forgalmi sávjába és elhajtott. Az, hogy konkrétan mennyit is taksál ez a bűntett ebben a konkrét esetben, a járásbíróság dönti majd el.
A Füzesabonyi Járásbíróság szeptember 8-án, hétfőn tartott volna tárgyalást, ám a vádlott nem jelent meg.
