Anyázásból durva országúti bosszú Hevesben, majdnem a végzete jött szembe a tehetetlen sofőrrel

A Füzesabonyi Járásbíróság hivatott elsőfokon eljárni abban a büntetőeljárásban, amelynek résztvevői – vádlottként, illetve sértettként – már-már középkori párbajokra hasonlatosan cselekedtek, csak éppen nem lovakon, hanem gépjárműveket vezetve. A sofőrt közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja a Füzesabonyi Járási Ügyészség.

Szembement a sértettel, közúti veszélyeztetés bűntettéért kell felelnie

A közúti veszélyeztetés nem ugyanaz, mint a kocsmai "Gyere ki!"

A váddokumentumba foglaltak szerint a terhelt közúton közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, majd a vele szemben kocsival érkező sértett járműve elé kanyarodott. A vádlott a gépkocsiból kiszállt és ment az "anyázás", majd a járművükbe visszaszállva mindketten tovább közlekedtek.

Itt azonban nem ért véget a történet: a sértett három utasával együtt a településről kifelé haladt. S, nicsak! A mögötte navigáló kocsival kilőtt a terhelt, megelőzte az előtte haladó, sértett által vezetett járművet, amikor pedig kellően eltávolodott, megfordult, majd szemből elindult a sértett gépkocsija felé. De nem ám a közlekedési szabályok által előírt sávban, hanem áttérve a bal oldali forgalmi sávba, és folyamatosan a másik járművel szemben, annak haladási sávjában.