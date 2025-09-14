Családi kristálybiznisz: így bukott le a besenyőtelki drogos páros! - videó

Otthonában elfogtak egy besenyőtelki házaspárt a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályával közösen szeptember 9-én, kora reggel. A 43 és 38 éves helyi lakosokkal szemben megalapozott a gyanú, hogy 2024 júliusa és 2025 augusztusa között rendszeresen kábítószert értékesítettek a településen és a környéken élőknek - tájékoztatta portálunkat Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányág sajtóreferense.

Otthonukban árulta a kristályt a középkorú házaspár, rendőrök láttán az ablakon hajították ki a cuccot

Forrás: PoliceHungary / Youtube

Az adatok szerint a gyanúsítottak ingatlanjukban szerezték be a köznyelvben kristály néven ismert anyagot. A rendőrök megjelenésekor a 43 éves férfi megpróbálta eltüntetni az anyagot, kidobta az ablakon, ám ezt észrevették - tudatta.

Kiderült, hogy a kutatás során az egyenruhások közel 20 adag fehér, kristályos állagú, kábítószer-gyanús anyagot foglaltak le. Az elsődleges szakértői vélemény alapján, kiderült hogy a lefoglalt anyag kábítószernek minősül.

A nyomozók a házaspárt kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószer és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!