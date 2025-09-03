Lazán elhajtott a nyitott autóval Pétervásáráról a férfi - a folytatás már nem volt ennyire könnyed

Az Egri Járási Ügyészség a napokban benyújtott vádiratában szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben, aki 2024 őszén a kora hajnali órákban megláttott egy lezáratlan autót egy Pétervására közeli településen az út mentén. A gyújtáskapcsolóban hagyott indítókulccsal az autót beindította, majd Gyöngyös felé kocsikázott - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána sajtószóvivő ügyésztől.

Lezáratlan autóra bukkant, fordult is a kulcs

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Mint írta, a járművet a rendőrök másnap egy parkolóban találták meg a sértett bejelentése alapján.

