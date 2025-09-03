szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

3 órája

Lazán elhajtott a nyitott autóval Pétervásáráról a férfi - a folytatás már nem volt ennyire könnyed

Címkék#lopás#Egri Járási Ügyészség#autó

Egy éve történt, mikor egy férfi hajnalban egy nyitott autót talált Pétervásáránál. A lezáratlan autó kulcsa is bent volt.

Heol.hu

Az Egri Járási Ügyészség a napokban benyújtott vádiratában szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben, aki 2024 őszén a kora hajnali órákban megláttott egy lezáratlan autót egy Pétervására közeli településen az út mentén. A gyújtáskapcsolóban hagyott indítókulccsal az autót beindította, majd Gyöngyös felé kocsikázott - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána sajtószóvivő ügyésztől. 

Lezáratlan autóra bukkant, fordult is a kulcs
Lezáratlan autóra bukkant, fordult is a kulcs
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Mint írta, a járművet a rendőrök másnap egy parkolóban találták meg a sértett bejelentése alapján.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Büntető Törvénykönyv szerint, aki idegen gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu