szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hős

4 órája

Az egerszalóki körzeti megbízott és kutyája is segített a fegyveres férfi elfogásában

Címkék#lőfegyver#fegyveres#tiszafüredi rendőrkapitányság#körzeti megbízott

A Tiszafüredi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el egy helyi férfi ellen. Mint kiderült, engedély nélkül tartott több lőfegyvert otthonában.

Heol.hu

A Tiszafüredi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el egy helyi férfi ellen lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A Terrorelhárítási Központ műveleti csoportja elfogta és előállította a rendőrkapitányságra azt a 62 éves férfit, aki több lőfegyvert tartott engedély nélkül otthonában. A bűnügyesek szemlét tartottak, ahol a fegyvereken kívül egy – korábban már hatástalanított – II. világháborús lövedéket is lefoglaltak.

Nagyerőkkel érkeztek Tiszafüredre: lőfegyver is volt a férfinél Fotó: police
Nagy erőkkel érkeztek Tiszafüredre: lőfegyver is volt a férfinél Fotó: police

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Megállapították, hogy két maroklőfegyver és egy puska lőfegyvernek minősül. A kutatást a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságról érkezett Hanga nevű robbanóanyag-kereső kutya is segítette.  A férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Az egerszalóki polgárőrök is megosztották a rendőrségi hírt, és büszkén jegyezték meg, a bevetésen részt vevő robbanóanyag-kereső kutya, Hanga vezetője nem más, mint a település körzeti megbízottja, Dorogházi Csaba r. főtörzsőrmester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu