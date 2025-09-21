Az egerszalóki körzeti megbízott és kutyája is segített a fegyveres férfi elfogásában

A Tiszafüredi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el egy helyi férfi ellen lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A Terrorelhárítási Központ műveleti csoportja elfogta és előállította a rendőrkapitányságra azt a 62 éves férfit, aki több lőfegyvert tartott engedély nélkül otthonában. A bűnügyesek szemlét tartottak, ahol a fegyvereken kívül egy – korábban már hatástalanított – II. világháborús lövedéket is lefoglaltak.

Nagy erőkkel érkeztek Tiszafüredre: lőfegyver is volt a férfinél Fotó: police

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Megállapították, hogy két maroklőfegyver és egy puska lőfegyvernek minősül. A kutatást a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságról érkezett Hanga nevű robbanóanyag-kereső kutya is segítette. A férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Az egerszalóki polgárőrök is megosztották a rendőrségi hírt, és büszkén jegyezték meg, a bevetésen részt vevő robbanóanyag-kereső kutya, Hanga vezetője nem más, mint a település körzeti megbízottja, Dorogházi Csaba r. főtörzsőrmester.