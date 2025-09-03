1 órája
Fényes nappal fosztották ki a nagymamát az egri utcán – szinte mindene odalett
Egy nő táskáját lopták el Egerben, a Szvorényi utcai zöldséges előtt. A nagymama az unokájával volt elfoglalva, így vettek el tőle mindent egyetlen pillanat alatt. Szemtanúkat keresnek.
Egy egri férfi édesanyjától lopták el a táskáját kedden délelőtt, 10 óra körül Egerben, a Szvorényi utcai zöldséges előtt. A gyanú szerint egy nő vette magához a világosbarna Claudio Dessi márkájú táskát. A lopás során eltűnt mindkét nagyszülő bankkártyája, készpénze, személyes irataik (köztük jogosítvány és személyi igazolvány), egy telefon, valamint több értékes tárgy is. Mindez akkor történt, amikor a nagymama az unokájával volt elfoglalva - olvasható az egri Janik Gábor Facebook bejegyzésében.
Van valakinek kamerafelvétele a környéken?! Szeretnénk megtalálni ezt a rendkívül gáláns hölgyet és amit úgyse tud használni visszakapni! Köszönjük, ha megosztod vagy valami infóval tudsz szolgálni!
