Fényes nappal fosztották ki a nagymamát az egri utcán – szinte mindene odalett

Egy egri férfi édesanyjától lopták el a táskáját kedden délelőtt, 10 óra körül Egerben, a Szvorényi utcai zöldséges előtt. A gyanú szerint egy nő vette magához a világosbarna Claudio Dessi márkájú táskát. A lopás során eltűnt mindkét nagyszülő bankkártyája, készpénze, személyes irataik (köztük jogosítvány és személyi igazolvány), egy telefon, valamint több értékes tárgy is. Mindez akkor történt, amikor a nagymama az unokájával volt elfoglalva - olvasható az egri Janik Gábor Facebook bejegyzésében.

A lopás idején a hölgy az unokájával volt elfoglalva, így vettek el tőle mindent

Van valakinek kamerafelvétele a környéken?! Szeretnénk megtalálni ezt a rendkívül gáláns hölgyet és amit úgyse tud használni visszakapni! Köszönjük, ha megosztod vagy valami infóval tudsz szolgálni!

- írta a posztoló.

