Kicsapta a szatyrot a hevesi Bonnie és Clyde, ami nem fért bele, megették és elszívták

A fenti megállapodások olyan ajánlásokat tesznek az országok jogalkotói számára, mint hogy a fiatalkori bűnözésre való reagálásnak csupán része az őket érintő igazságszolgáltatási rendszer, a nevelésre, annak a társadalomba való visszailleszkedésre kell koncentrálnia. Csak végső eszköz legyen a szabadságvesztés-büntetés! A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekért a felelősséget ki kell terjeszteni a szüleikre is.

Közérdekű munka a tolvaj ifjak szankciója

Az imént felsorolt elvek, iránymutatások visszatükröződnek számos hazai jogforrásban. Közülük a 2012. évi C törvény, azaz a ma hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések című XI. fejezetét, annak 105. és 126. közötti szakaszait tekintjük át.

Az első lényeges tudnivaló, hogy a Btk. alapján fiatalkorúnak számít az, aki a bűntény elkövetésekor már betöltötte a 12. életévét, de a 18.-at még nem. A ma hatályban lévő törvény azt is előírja, hogy az e korosztályba tartozókkal szemben csak akkor szabható ki büntetés, ha az intézkedés már nem hozza meg az elérni kívánt célt. A 12 és 14 év közötti fiatalok esetében kizárólag intézkedés alkalmazható.

A szabadságuk csakis akkor vonható el, ha másképpen az intézkedés vagy a büntetés nem jár eredménnyel.

Ügyvédnek kell mindig védenie a fiatalkorút

Az összesített bűnügyi adatok arról árulkodnak, hogy hazánkban leggyakrabban olyan bűntényekért vonhatók felelősségre fiatalkorúak, mint a lopás, főleg boltokból, iskolában, a rongálás, a garázdaság, a testi sértés, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, a magán- és közokirat-hamisítás, valamint visszaélés kábítószerrel.

Tudni kell, hogy az eljárás során különleges szabályok alkalmazását írja elő velük szemben a büntetőjogi kódex. Ezek közé tartozik, hogy a cél rendszerint a prevenció, vagyis a jövőbeni bűnelkövetés megelőzése. A büntetés formái speciális intézkedések lehetnek, így a megrovás, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka, a pártfogó felügyelet. Ismert megoldás a javítóintézeti nevelés, amely egytől négy évig tarthat. Ám csak akkor rendelhető el, ha az ügydöntő határozat meghozatalakor a fiatalkorú még nem töltötte be a 20. életévét.