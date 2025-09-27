2 órája
Kicsapta a szatyrot a hevesi Bonnie és Clyde, ami nem fért bele, megették és elszívták
Két tinédzser, mint valami falusi Bonnie és Clyde érkezett egy tarnaleleszi pékségbe, hogy kenyeret és egyéb árucikkeket szerezzenek. A lopás azonban nem maradt büntetlen.
Tavaly novemberben egy tarnaleleszi fiatalkorú pár ellen emelt vádat az Egri Járási Ügyészség helyiségbe és az ahhoz tartozó bekerített helyre jogosulatlanul bemenve elkövetett lopás vétsége miatt. A vád szerint egy februári este a falubeli pékség előtti buszmegállóban várakoztak. A fiú kitalálta, hogy bemegy az üzembe lopni. Szellőzőablakon át bemászott az épület raktárába, ahol magához vett nyolc darab kilós kenyeret, s elrejtette azokat az udvaron. A kültéri lépcsőn felment az emeleti öltözőbe, ahonnan cigarettatöltőt, 30 gramm dohányt és két dezodort emelt el.
A lopás rossz véget ért
Visszatérve a buszmegállóba, az ott várakozó barátnőjét arra utasította, hogy szerezzen egy szatyrot. Miután ez megtörtént, telepakolta a műanyag táskát, amit a közelben elrejtettek. A kenyérnek azt a részét, ami nem fért a szatyorba, megették, a dohányt pedig becsavarták és elszívták.
A vádhatóság azt indítványozta, hogy a bíróság halmazati büntetésül ítélje közérdekű munkavégzésre őket, valamint kötelezze őket a bűnügyi költségek megfizetésére. Az ítélkező szerv ezzel egyetértve, tárgyalás mellőzésével 120, illetve 100 óra közérdekű munkát szabott ki a terheltekkel szemben.
A fiatalkorúak büntetőjogi megítélése eltér a felnőttekre érvényes szabályozástól. Az előírásokkal elsősorban nem a megbüntetésük a cél, hanem a különleges megelőzés – szaknyelven speciális prevenció –, azaz a nevelésük, a fejlődésük elősegítése a helyes irányba.
Bolygónkon a téma különösen nagy jelentőségét jelzi, hogy számos nemzetközi irányelv, egyezmény szentel figyelmet a kérdéskörnek. Így az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által 1985-ben Pekingben a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről elfogadott szabályok, illetve a Rijádi irányelvek a fiatalkori bűnözés megelőzésére. Megemlítendő továbbá az Európa Tanács R (2008) 11. számú ajánlása a fiatalkorúak esetében alkalmazható büntetések és intézkedések európai szabályairól, valamint a 2010-ben megfogalmazott Iránymutatás a gyermekbarát igazságszolgáltatásról.
A fenti megállapodások olyan ajánlásokat tesznek az országok jogalkotói számára, mint hogy a fiatalkori bűnözésre való reagálásnak csupán része az őket érintő igazságszolgáltatási rendszer, a nevelésre, annak a társadalomba való visszailleszkedésre kell koncentrálnia. Csak végső eszköz legyen a szabadságvesztés-büntetés! A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekért a felelősséget ki kell terjeszteni a szüleikre is.
Közérdekű munka a tolvaj ifjak szankciója
Az imént felsorolt elvek, iránymutatások visszatükröződnek számos hazai jogforrásban. Közülük a 2012. évi C törvény, azaz a ma hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések című XI. fejezetét, annak 105. és 126. közötti szakaszait tekintjük át.
Az első lényeges tudnivaló, hogy a Btk. alapján fiatalkorúnak számít az, aki a bűntény elkövetésekor már betöltötte a 12. életévét, de a 18.-at még nem. A ma hatályban lévő törvény azt is előírja, hogy az e korosztályba tartozókkal szemben csak akkor szabható ki büntetés, ha az intézkedés már nem hozza meg az elérni kívánt célt. A 12 és 14 év közötti fiatalok esetében kizárólag intézkedés alkalmazható.
A szabadságuk csakis akkor vonható el, ha másképpen az intézkedés vagy a büntetés nem jár eredménnyel.
Ügyvédnek kell mindig védenie a fiatalkorút
Az összesített bűnügyi adatok arról árulkodnak, hogy hazánkban leggyakrabban olyan bűntényekért vonhatók felelősségre fiatalkorúak, mint a lopás, főleg boltokból, iskolában, a rongálás, a garázdaság, a testi sértés, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, a magán- és közokirat-hamisítás, valamint visszaélés kábítószerrel.
Tudni kell, hogy az eljárás során különleges szabályok alkalmazását írja elő velük szemben a büntetőjogi kódex. Ezek közé tartozik, hogy a cél rendszerint a prevenció, vagyis a jövőbeni bűnelkövetés megelőzése. A büntetés formái speciális intézkedések lehetnek, így a megrovás, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka, a pártfogó felügyelet. Ismert megoldás a javítóintézeti nevelés, amely egytől négy évig tarthat. Ám csak akkor rendelhető el, ha az ügydöntő határozat meghozatalakor a fiatalkorú még nem töltötte be a 20. életévét.
Lényeges előírás, hogy a büntetőjogi procedúra alatt a fiatalkorú vádlottak és gyanúsítottak esetében kötelező a jogi képviselet, vagyis az ügyvéd részvétele.
Tevékeny megbánással mérsékelhető a büntetés
A Btk. rendelkezik arról is, hogy az ebbe a körbe tartozó terheltek esetében helye van a tevékeny megbánásnak, ami csökkentheti a felelősségre vonás súlyát.
A törvény 29. paragrafusa alapján ugyanis, ha valaki az élet, a testi épség és az egészség, az emberi szabadság, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok, a közlekedési, a vagyon, illetve a szellemi tulajdonjog elleni vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismeri a hatóság előtt, és közvetítői eljárásban a sértett által elfogadott módon, illetve mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóváteszi, az nem büntethető.
Ha az imént felsorolt feltételek fennállnak, de a foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kitiltás vagy a sportrendezvények látogatásától való eltiltás kiszabása nem mellőzhető, akkor a terhelt elleni szankció korlátlanul enyhíthető.
Intézkedések a megrovástól a kitiltásig
Az 12–18 év közötti, bűntényt megvalósító ifjak elleni intézkedések legenyhébb változata a megrovás, amely tulajdonképpen erkölcsi elítélés. Olyan fiatalokat részesítenek benne, akiket a társadalomra csekély mértékben veszélyes cselekmény miatt vonnak felelősségre.
Ha fiatalkorú bármely deliktum tettese, ellene próbára bocsátás intézkedés alkalmazható, amely egytől két évig tarthat. Ám abban az esetben, ha a próbaidő alatt elkövetett bűntényért elítélik, a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, akkor a bíróságnak meg kell szüntetnie a próbára bocsátást, és javítóintézeti nevelést vagy büntetést kell kiszabnia.
A Btk. rendelkezése értelmében jóvátételi munkavégzésre is kötelezhetik a bűnelkövető ifjút, ha már túl van a 16. életévén.
A kitiltás is szóba jöhet ilyen korú tettes esetében. Ez az intézkedés hozható azzal szemben, akinek az adott településen vagy az ország meghatározott részében való tartózkodása veszélyezteti a közérdeket. A legrövidebb tartama egy, a leghosszabb öt év. Létezik egy megengedő jogszabály, ami szerint, ha megfelelő az ifjak családi környezete, úgy nem tilthatók ki abból a helységből, ahol a famíliájuk él.
A második részben a javítóintézeti nevelés szükségességéről, s a fiatalkorúakra bűntényük miatt kiszabható büntetésekről lesz szó.
A fiatalok tetteinek megítélése
Dr. Kőhalmi Máté, a debreceni egyetem PhD-hallgatója visszatekint a fiatalkorúakkal összefüggő hazai szabályozásról. Első büntető törvénykönyvünk, az 1878-as Csemegi-kódex kimondta, a 12 éven aluliak nem vonhatók bűnvád alá. A 12–16 esztendő közöttieket nem büntethették meg, ha a bűntény elkövetésekor nem bírtak a bűnösség felismeréséhez szükséges belátással. A szocialista büntetőkódex 1961-ben a büntethetőség korhatárát a 14. életévre emelte. Nevelő célzatú intézkedések alkalmazására késztette a bíróságokat, mérsékelte a szankciókat, bevezette a mentesítés jogintézményét. A 2012-ben megalkotott, ma hatályos büntetőtörvényben szélesítették a fiatalkorúaknál a büntetőjogi fellépés körét, s leszállították a büntethetőségi korhatárt.
