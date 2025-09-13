szeptember 13., szombat

Bűncselekmény

Az M3-ason szedte áldozatait a koszovói rém + videó

Címkék#M3-as#lopás#bűncselekmény

Az autópályákon, köztük az M3-ason szedte áldozatait egy 53 éves koszovói férfi. A lopás csak az első lépés volt az ukrán utasokkal szemben.

Heol.hu

A gyanú szerint az 53 éves Fatmir S. 2024. október 13-án reggel vette észre az M3-as autópálya gödöllői szakaszán, hogy egy autó félrehúzódott a leállósávba. A férfi megállt, és odament az ukrán rendszámú kocsihoz. Defektre hivatkozott, és elterelte a figyelmüket: a jármű hátsó részéhez csalta a későbbi sértetteket. Addig a társa meglovasította az ülésen hagyott táskát a benne lévő pénzzel és iratokkal együtt, ezzel több mint 3,5 millió forint kárt okozva. A lopás mellett más módszerrel is megnehezítették az ukrán utasok napját - olvasható a rendőrség honlapján. 

A lopás csak az első lépés volt az ukrán utasokkal szemben.
Forrás: Police.hu

Lopással indult, de több bűncselekmény is kiderült

Fatmir S. leeresztette az ukránok kerekét, a gumit pedig kiszúrta. Így a sértetteknek esélyük sem volt utánuk hajtani. A járművükbe azonban felszereltek egy kamerát, és a felvétel alapján a nyomozók el tudtak indulni. Hónapokon keresztül göngyölítették fel a szálakat. Az adatok elemzése során kiderült, hogy a fővárosban és az M35-ös sztrádán, valamint Hajdúböszörmény térségében is követtek el hasonló bűncselekményeket. A nyomozók alapos munkával azonosították a tetteseket, de mivel nem ismerték a tartózkodási helyüket, elrendelték körözésüket - részletezik.

Fatmir S.-t Ausztriában fogták el, a Pest vármegyei nyomozók szeptember 5-én vették át osztrák kollégáiktól. Gyanúsítottként hallgatták ki, a bíróság pedig lakhelyelhagyásai tilalmat rendelt el vele szemben - írják. 

Legutóbb arról írtunk, hogy az M3-ason üldöztek a rendőrök egy rablóbandát. 

 

 

