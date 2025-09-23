szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopott

1 órája

Elfogták a hevesi pókembert – kiderült, mi lett a veszte

Címkék#bűncselekmény#pókember#lopott

Egy fiatal férfi egy hajnalon lopásra szánta el magát Hevesben. Kerítésen átmászva vitte el a fát – pár nap múlva már a bíró előtt felelt tettéért.

Heol.hu

Gyorsított eljárásban az ügyészség bíróság elé állította azt a férfit, aki 2025 augusztus végén a hajnali órákban egy Heves közeli telephelyre mászott be a kerítésen keresztül. A férfi a kerítésen kívülre tett egy taligát, amibe bepakolta azokat a fa építőanyagokat, amiket később magával vitt. A férfi fiatal kora ellenére büntetett előéletű volt – közölte lapunknak Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Fát lopott a fiatal Hevesben.
Fát lopott a fiatal Hevesben.
Forrás: Rendőrség illusztráció/Ladóczki Balázs

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A cselekmény elkövetése után pár nappal őrizetbe vett férfi két nap elteltével a bíróság előtt felelt a lopás vétségének minősített esetéért. A Hevesi Járási Ügyészség elzárásra tett indítványt. A vádhatóság indítványozta továbbá, hogy a bíróság az ellopott dolgok értékének erejéig rendeljen el vagyonelkobzást.

A járásbíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal egyező.

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az ügyészség a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül bíróság elé állíthatja az enyhébben büntetendő, egyszerű megítélésű ügyben, ha a bizonyítékok rendelkezésre állnak és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.

Ez is érdekelhet:

Rémálom a szívesség után Hevesben, a saját kocsija lett majdnem a koporsója:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu