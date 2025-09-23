Elfogták a hevesi pókembert – kiderült, mi lett a veszte

Gyorsított eljárásban az ügyészség bíróság elé állította azt a férfit, aki 2025 augusztus végén a hajnali órákban egy Heves közeli telephelyre mászott be a kerítésen keresztül. A férfi a kerítésen kívülre tett egy taligát, amibe bepakolta azokat a fa építőanyagokat, amiket később magával vitt. A férfi fiatal kora ellenére büntetett előéletű volt – közölte lapunknak Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Fát lopott a fiatal Hevesben.

Forrás: Rendőrség illusztráció/Ladóczki Balázs

A cselekmény elkövetése után pár nappal őrizetbe vett férfi két nap elteltével a bíróság előtt felelt a lopás vétségének minősített esetéért. A Hevesi Járási Ügyészség elzárásra tett indítványt. A vádhatóság indítványozta továbbá, hogy a bíróság az ellopott dolgok értékének erejéig rendeljen el vagyonelkobzást.

A járásbíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal egyező.

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az ügyészség a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül bíróság elé állíthatja az enyhébben büntetendő, egyszerű megítélésű ügyben, ha a bizonyítékok rendelkezésre állnak és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.

