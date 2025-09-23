Lopott kerékpáron menekült a szilvásváradi sorozatbetörő, egyenesen a rendőrök karjaiba + videó

Négy bűncselekmény egyetlen éjszaka alatt, a rendőrök elfogták a szilvásváradi betörőt – így indul a Heves vármegyei rendőrség friss posztja. Egy 49 éves farkaslyuki férfi szeptember 17-én éjszaka Szilvásváradon sorozatosan követte el a bűncselekményeket:

előbb egy családi ház udvarába mászott be, de zsákmány nélkül távozott,

majd ellopott egy kerékpárt,

később ablakbetöréssel édességet, rágcsálnivalót, aprópénzt és ruházatot vitt el,

végül egy büfébe is betört.

A nyomozás során kiderült, Egerben is lopott egy értékes kerékpárt. A férfi a Szilvásváradon zsákmányolt biciklivel tekert haza Farkaslyukba, de otthonában már a rendőrök várták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

