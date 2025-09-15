42 perce
Teherautó és autó ütközött az M25-ösön
Baleset történt Andornaktálya közelében hétfő este. Egy kisteherautó és egy autó ütközött az M25-ösön.
Az M25-ös autóúton, az Eger felé vezető oldalon, Andornaktálya közelében, összeütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó hétfő este. A 16-os kilométernél a forgalom egy sávon halad - írja az Útinform.
Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a balesetben senki sem sérült meg. A helyszínelés még tart.
