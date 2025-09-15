Az M25-ös autóúton, az Eger felé vezető oldalon, Andornaktálya közelében, összeütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó hétfő este. A 16-os kilométernél a forgalom egy sávon halad - írja az Útinform.

Teherautó és autó ütközött az M25-ösön

Forrás: Baon.hu

Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a balesetben senki sem sérült meg. A helyszínelés még tart.

