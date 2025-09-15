szeptember 15., hétfő

Baleset

43 perce

Teherautó és autó ütközött az M25-ösön

Címkék#m25-ös#teherautó#baleset

Baleset történt Andornaktálya közelében hétfő este. Egy kisteherautó és egy autó ütközött az M25-ösön.

Heol.hu

Az M25-ös autóúton, az Eger felé vezető oldalon, Andornaktálya közelében, összeütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó hétfő este. A 16-os kilométernél a forgalom egy sávon halad - írja az Útinform.

Teherautó és autó ütközött az M25-ösön
Forrás: Baon.hu

Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a balesetben senki sem sérült meg. A helyszínelés még tart.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban arról adtunk hírt, hogy vasárnap felborult egy jármű az M3-ason a belső sávban.

A hétfő reggeli M3-as helyzetéről is beszámoltunk, nem indult zökkenőmentesen a közlekedés a sztrádán.

 

