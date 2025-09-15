3 órája
Helyszíni fotókon az M25-ösön történt baleset
Két autó ütközött hétfő este Andornaktálya közelében. Helyszíni fotókon mutatjuk az M25-ösön történt balesetet.
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Mint azt korábban megírtuk, két autó ütközött össze Andornaktálya közelében az M25-ösön. Kollegánk a helyszínre sietett és megörökítette a két autó kárát.
Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy vizsgálják a baleset körülményeit. Elmondása szerint senki sem sérült meg, anyagi káros a baleset.
Baleset történt az M25-ösönFotók: Huszár Márk
Cikkünk megjelenése idején a balesetet szenvedett autók a leállósávban várakoznak, az úton nincs forgalmi akadály.
