Baleset

1 órája

Helyszíni fotókon az M25-ösön történt baleset

Címkék#kár#m25#baleset

Két autó ütközött hétfő este Andornaktálya közelében. Helyszíni fotókon mutatjuk az M25-ösön történt balesetet.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Mint azt korábban megírtuk, két autó ütközött össze Andornaktálya közelében az M25-ösön. Kollegánk a helyszínre sietett és megörökítette a két autó kárát.

Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy vizsgálják a baleset körülményeit. Elmondása szerint senki sem sérült meg, anyagi káros a baleset.

Baleset történt az M25-ösön

Fotók: Huszár Márk

Cikkünk megjelenése idején a balesetet szenvedett autók a leállósávban várakoznak, az úton nincs forgalmi akadály. 

 

