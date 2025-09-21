szeptember 21., vasárnap

Tragédia

1 órája

A vétlen sofőr halt meg az M3-as autópályán történt balesetben

Péntek este történt a baleset. Az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjánál ütköztek, és sajnos a vétlen sofőr elhunyt.

Heol.hu

Súlyos frontális baleset történt péntek este az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjánál, írtuk meg akkor. Kecskés Lilla a mentőszolgálat kommunikációs szervezője megkeresésünkre elmondta, hogy a baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egy cikkünkben egy helyszínen készített videót is megmutattunk a balesetről.

Az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjánál történt a baleset Fotó: Ripost
Az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjánál történt a baleset Fotó: Ripost

A Tények is forgatott az esetről. A tudósításukból kiderül, a vétlen, 23 éves sofőr halt meg. Egy terelés miatt feltorlódott a kocsisor, a buszt vezető férfi ezt későn vette észre, elrántotta a kormányt, ekkor karamboloztak.

A másik autót olyan erővel lökte meg, hogy az a szalagkorláthoz csapódott és teljesen összetört, az autóba pedig beszorult a sofőr, akinek az életéért már a helyszínen küzdöttek. Később kiderült, sajnos mindhiába.

 

 

