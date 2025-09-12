57 perce
Totális útzár az M3-ason: van valami, amit a rendőröknek azonnal ellenőrizniük kell
Szeptember 13-án este ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Mezőkövesdnél. Az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalát a Mezőkövesdi és a Mezőkeresztesi csomópont között 20 és 23 óra között teljesen lezárják.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség tette közzé Facebook oldalán, hogy szeptember 13-án, szombaton este ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópálya Miskolc felé vezető szakaszán. A Mezőkövesdi csomópont (128. km) és a Mezőkeresztesi csomópont (138. km) közötti szakaszt 20 és 23 óra között teljes szélességében lezárják, mert a rendőrség ezen az útszakaszon bizonyítási kísérletet hajt végre.
Az M3-as autópálya mezőkövesdi lehajtójától Mezőkeresztesig leterelik a forgalmat
Mint írják, a forgalmat a Mezőkövesdi lehajtónál terelik le az autópályáról, a járművek pedig a Mezőkeresztesi csomópontnál térhetnek vissza a pályára.
A hatóságok arra kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás ideje alatt fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek, valamint kövessék az ideiglenes útvonaljelzéseket.
