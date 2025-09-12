Péntek reggeli rémálom – Az M3-as ma reggel is a türelemjáték színtere

Péntek reggel az erősödő forgalom miatt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán torlódás alakult ki a Bag és Gödöllő között kiépített terelésben. Az Útinform szerint hosszabb menetidőre kell készülni.

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, is torlódásra kell számítani az M0-s autóúti csomóponttól befelé. A torlódás az élénk a forgalom miatt alakulhat ki a Budapest környéki utakon.