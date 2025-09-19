szeptember 19., péntek

Baleset

43 perce

Brutális baleset az M3-ason, exkluzív videó a helyszínről

Címkék#M3-as#autópálya#baleset

Pénteken már két baleset is történt a sztrádán. Az M3-ason több kilométeres torlódásra kell készülni

Heol.hu

Súlyos, frontális baleset történt a sztrádán péntek este. Az M3-as autópályán az M31-es autópálya csomópontjánál, a 28-as kilométernél mindkét irányban sávzárásra és torlódásra kell készülni - írja az Útinform

Több kilométeres a torlódás az M3-ason
Több kilométeres a torlódás az M3-ason
Forrás: Beküldött

Mint írják, a 28-as kilométernél Budapest irányába megállították a forgalmat a kiépített terelésben. Az ellenkező irányban is lassulásra, torlódásra kell készülni, már az M31-es autópályán is.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi szerint az egyik utas beszorult az egyik autóba, akit a gödöllői tűzoltóknak kellett kimenteni. A forgalom irányítás mellett halad az érintett szakaszon

Korábban is volt már egy baleset az M3-ason, ami miatt 5 kilométeres torlódás alakult ki. 


 

