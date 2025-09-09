szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Ijesztő baleset az M3-ason, belerohantak a mozgó terelésbe – mindent felvett a kamera + videó

Címkék#MKIF#m3 autópálya#baleset

Elszámított manőver okozott nagy riadalmat az autópályán, amikor egy figyelmetlen sofőr a jelzőautónak csapódott. Az M3-as autópályán történt balesetet szerencsére kamerák rögzítették, így pontosan látszik, mi vezetett a veszélyes helyzethez.

Heol.hu

Figyelmetlen manőver okozott balesetet az M3-as autópályán, Mogyoród térségében. Az Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beszámolója szerint a sofőr a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódott, és nekiment a munkavégzést előjelző, 80 kilométer/órás sebességkorlátozást mutató autónak.

Figyelmetlen sofőr okozott balesetet az M3-as autópályán
Figyelmetlen sofőr okozott balesetet az M3-as autópályán
Forrás: MKIF

Figyelmetlen sofőr okozott balesetet az M3-as autópályán

A baleset idején az MKIF munkatársai mozgó terelés mellett mintavételezést végeztek a külső sávban. A munkaterületet több helyen előre jelezték: kilométerekkel korábban digitális táblákon, 1000 méterrel előbb 100 km/órára, majd 500 méterrel a helyszín előtt 80 km/órára korlátozták a sebességet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szerencsére személyi sérülés nem történt, a rendőrség vizsgálja az M3-ason történt baleset pontos körülményeit. Az MKIF arra kéri az autósokat, hogy mindig figyeljék a közúti jelzéseket és tartsák be a sebességkorlátozásokat, hiszen munkatársaik biztonságban végzett munkája és a közlekedők élete is múlhat ezen.

Ne feledjétek: a mi kollégáink munkahelye nem az iroda, hanem az autópálya!

zárja posztját a társaság, emlékeztetve mindenkit: a közlekedés társasjáték, amely csak felelősségteljes hozzáállással működhet biztonságosan.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu