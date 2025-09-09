Ijesztő baleset az M3-ason, belerohantak a mozgó terelésbe – mindent felvett a kamera + videó

Figyelmetlen manőver okozott balesetet az M3-as autópályán, Mogyoród térségében. Az Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beszámolója szerint a sofőr a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódott, és nekiment a munkavégzést előjelző, 80 kilométer/órás sebességkorlátozást mutató autónak.

Figyelmetlen sofőr okozott balesetet az M3-as autópályán

Forrás: MKIF

Figyelmetlen sofőr okozott balesetet az M3-as autópályán

A baleset idején az MKIF munkatársai mozgó terelés mellett mintavételezést végeztek a külső sávban. A munkaterületet több helyen előre jelezték: kilométerekkel korábban digitális táblákon, 1000 méterrel előbb 100 km/órára, majd 500 méterrel a helyszín előtt 80 km/órára korlátozták a sebességet.

Szerencsére személyi sérülés nem történt, a rendőrség vizsgálja az M3-ason történt baleset pontos körülményeit. Az MKIF arra kéri az autósokat, hogy mindig figyeljék a közúti jelzéseket és tartsák be a sebességkorlátozásokat, hiszen munkatársaik biztonságban végzett munkája és a közlekedők élete is múlhat ezen.

Ne feledjétek: a mi kollégáink munkahelye nem az iroda, hanem az autópálya!

– zárja posztját a társaság, emlékeztetve mindenkit: a közlekedés társasjáték, amely csak felelősségteljes hozzáállással működhet biztonságosan.