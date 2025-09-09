3 órája
Ijesztő baleset az M3-ason, belerohantak a mozgó terelésbe – mindent felvett a kamera + videó
Elszámított manőver okozott nagy riadalmat az autópályán, amikor egy figyelmetlen sofőr a jelzőautónak csapódott. Az M3-as autópályán történt balesetet szerencsére kamerák rögzítették, így pontosan látszik, mi vezetett a veszélyes helyzethez.
Figyelmetlen manőver okozott balesetet az M3-as autópályán, Mogyoród térségében. Az Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beszámolója szerint a sofőr a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódott, és nekiment a munkavégzést előjelző, 80 kilométer/órás sebességkorlátozást mutató autónak.
Figyelmetlen sofőr okozott balesetet az M3-as autópályán
A baleset idején az MKIF munkatársai mozgó terelés mellett mintavételezést végeztek a külső sávban. A munkaterületet több helyen előre jelezték: kilométerekkel korábban digitális táblákon, 1000 méterrel előbb 100 km/órára, majd 500 méterrel a helyszín előtt 80 km/órára korlátozták a sebességet.
Szerencsére személyi sérülés nem történt, a rendőrség vizsgálja az M3-ason történt baleset pontos körülményeit. Az MKIF arra kéri az autósokat, hogy mindig figyeljék a közúti jelzéseket és tartsák be a sebességkorlátozásokat, hiszen munkatársaik biztonságban végzett munkája és a közlekedők élete is múlhat ezen.
Ne feledjétek: a mi kollégáink munkahelye nem az iroda, hanem az autópálya!
– zárja posztját a társaság, emlékeztetve mindenkit: a közlekedés társasjáték, amely csak felelősségteljes hozzáállással működhet biztonságosan.
