szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Dráma

2 órája

Meghalt egy férfi a brutális balesetben az M3-ason

Durva jelenetekkel zárult a nap az autópályán. Az M3-ason történt balesetben egy férfi meghalt.

Súlyos frontális baleset történt péntek este az autópályán. Az M3-ason az M31-es autópálya csomópontjánál történt baleset miatt sávzárás is volt. Most újabb információk derültek ki a mentősök válaszából.

Kecskés Lilla kommunikációs szervező megkeresésünkre elmondta, hogy a baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

Az Útinform szerint a 28-as kilométernél Budapest irányába megállították a forgalmat a kiépített terelésben. Az ellenkező irányban is lassulásra, torlódásra kell készülni

Előző cikkünkben egy helyszínen készített videót is megmutattunk a balesetről.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
