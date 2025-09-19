Súlyos frontális baleset történt péntek este az autópályán. Az M3-ason az M31-es autópálya csomópontjánál történt baleset miatt sávzárás is volt. Most újabb információk derültek ki a mentősök válaszából.

Meghalt egy férfi a brutális balesetben az M3-ason

Kecskés Lilla kommunikációs szervező megkeresésünkre elmondta, hogy a baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

Az Útinform szerint a 28-as kilométernél Budapest irányába megállították a forgalmat a kiépített terelésben. Az ellenkező irányban is lassulásra, torlódásra kell készülni