Karambol történt az M3-ason, több kilométeres a sor

Baleset történt az autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán. Az M3-as 28-as kilométerénél karamboloztak - írja az Útinform.

Karambol történt az M3-ason

Forrás: Haon.hu

A 28-as kilométernél csak a külső sáv járható, az 5 kilométeres torlódás már az M31-es autópályára is átér - írják.