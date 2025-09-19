Baleset
52 perce
Karambol történt az M3-ason, több kilométeres a sor
Lassulásra kell számítani az autópályán, a pénteki erős forgalom mellett egy baleset is történt. Az M3-ason karamboloztak.
Baleset történt az autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán. Az M3-as 28-as kilométerénél karamboloztak - írja az Útinform.
A 28-as kilométernél csak a külső sáv járható, az 5 kilométeres torlódás már az M31-es autópályára is átér - írják.
A csütörtöki nap balesetmentes volt az M3-ason, azonban a mogyoródi terelt szakaszon így is több kilométeres torlódás alakult ki a nap elején.
