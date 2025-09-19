szeptember 19., péntek

Baleset

52 perce

Karambol történt az M3-ason, több kilométeres a sor

Lassulásra kell számítani az autópályán, a pénteki erős forgalom mellett egy baleset is történt. Az M3-ason karamboloztak.

Baleset történt az autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán. Az M3-as 28-as kilométerénél karamboloztak - írja az Útinform.

Karambol történt az M3-ason
A 28-as kilométernél csak a külső sáv járható, az 5 kilométeres torlódás már az M31-es autópályára is átér - írják.

A csütörtöki nap balesetmentes volt az M3-ason, azonban a mogyoródi terelt szakaszon így is több kilométeres torlódás alakult ki a nap elején.

 

 

