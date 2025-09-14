Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M3-as autópálya 43-as kilométerszelvényénél, Hévízgyörk térségében vasárnap délelőtt, a Debrecen felé vezető irányban. A jármű az ütközés következtében felborult a belső sávban, vezetője ki tudott szállni - írja a VÉSZ.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason

Forrás: Nool.hu

A műszaki mentési munkálatokhoz az aszódi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.