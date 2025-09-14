szeptember 14., vasárnap

Baleset

51 perce

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason

A jármű felborult a belső sávban. Az M3-ason egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.

Heol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M3-as autópálya 43-as kilométerszelvényénél, Hévízgyörk térségében vasárnap délelőtt, a Debrecen felé vezető irányban. A jármű az ütközés következtében felborult a belső sávban, vezetője ki tudott szállni - írja a VÉSZ

Forrás: Nool.hu

A műszaki mentési munkálatokhoz az aszódi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

Korábban Fatmir S. tetteiről írtunk, aki az autópályán lopta meg az autósokat, több millió kárt okozva.

 

