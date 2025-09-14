57 perce
Több autó is szalagkorlátnak ütközött az M3-ason
Eseménydús hétvégén vagyunk túl, szomorú incidensek történtek. Az M3-ason ismét nagy volt a fennforgás, a szomszéd megyében pedig még gyilkosság is történt.
Számos dolog történt ezen a hétvégén is a vármegyében. Gyilkosság, több baleset és drogellenes rendőrakció is történt az elmúlt két nap alatt.
Pénteken egy ártatlan kisállat került óriási bajba péntek délután Füzesabonyban. Az állatmentésben a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület önkéntesei segítettek.
Csapdába esett és kétségbeesetten sírt – életet mentettek a füzesabonyi tűzoltók
A hétvége balesettel indult a sztrádán. Az M3-ason szalagkorlátnak ütközött egy jármű szombaton.
Nem indul jól a hétvége az M3-ason, baleset miatt is lassul a forgalom
Szörnyű tragédia rázta meg az egyik nógrádi falut, szombaton gyilkosság történt szombaton. Egy férfi saját testvérével végzett.
Vasárnap szintén szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason és fel is borult. A forgalom egy sávon halad a baleset miatt.
Egy egész éven át árult drogot egy besenyőtelki házaspár, mindidáig. A rendőrség vasárnap elfogta a két embert és nagy mennyiségű kristályt foglalt le.
Családi kristálybiznisz: így bukott le a besenyőtelki drogos páros! - videó
Egerben az egyik felsővárosi áruházhoz riasztották a tűzoltókat vasárnap.