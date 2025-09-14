szeptember 14., vasárnap

Baleset

57 perce

Több autó is szalagkorlátnak ütközött az M3-ason

Címkék#gyilkosság#baleset#rendőrség

Eseménydús hétvégén vagyunk túl, szomorú incidensek történtek. Az M3-ason ismét nagy volt a fennforgás, a szomszéd megyében pedig még gyilkosság is történt.

Heol.hu

Számos dolog történt ezen a hétvégén is a vármegyében. Gyilkosság, több baleset és drogellenes rendőrakció is történt az elmúlt két nap alatt.

Több autó is szalagkorlátnak ütközött az M3-ason
Több autó is szalagkorlátnak ütközött az M3-ason
Forrás: Police.hu

Pénteken egy ártatlan kisállat került óriási bajba péntek délután Füzesabonyban. Az állatmentésben a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület önkéntesei segítettek.

A hétvége balesettel indult a sztrádán. Az M3-ason szalagkorlátnak ütközött egy jármű szombaton.

Szörnyű tragédia rázta meg az egyik nógrádi falut, szombaton gyilkosság történt szombaton. Egy férfi saját testvérével végzett.

Vasárnap szintén szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason és fel is borult. A forgalom egy sávon halad a baleset miatt.

Egy egész éven át árult drogot egy besenyőtelki házaspár, mindidáig. A rendőrség vasárnap elfogta a két embert és nagy mennyiségű kristályt foglalt le.

Egerben az egyik felsővárosi áruházhoz riasztották a tűzoltókat vasárnap.

 

