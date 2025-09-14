Számos dolog történt ezen a hétvégén is a vármegyében. Gyilkosság, több baleset és drogellenes rendőrakció is történt az elmúlt két nap alatt.

Több autó is szalagkorlátnak ütközött az M3-ason

Forrás: Police.hu

Pénteken egy ártatlan kisállat került óriási bajba péntek délután Füzesabonyban. Az állatmentésben a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület önkéntesei segítettek.