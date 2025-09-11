Csütörtökön csak kötélidegekkel hajts fel az M3-asra, több helyen is torlódik a forgalom

Az Útinform információ szerint méréseket végeznek az M3-as autópályán Budapest felé, Hatvan után. Az 50-es kilométernél csak a belső sáv járható, a torlódás 1-1,5 kilométeres.

Ugyancsak az M3-as autópályán, Mogyoród és Gödöllő között aszfaltoznak. A Hatvan felé tartókat a 23-as és a 34-es kilométer között sávelhúzással két szűk sávra terelik. Bag térségében 2 kilométeres az araszoló kocsisor - írja az Útinform.