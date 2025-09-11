Helyi kék hírek
2 órája
Csütörtökön csak kötélidegekkel hajts fel az M3-asra, több helyen is torlódik a forgalom
Az M3-as csütörtökön is hozza a formáját. A sztrádán végzett munkálatok miatt több helyen is torlódásra lehet számítani.
Az Útinform információ szerint méréseket végeznek az M3-as autópályán Budapest felé, Hatvan után. Az 50-es kilométernél csak a belső sáv járható, a torlódás 1-1,5 kilométeres.
Ugyancsak az M3-as autópályán, Mogyoród és Gödöllő között aszfaltoznak. A Hatvan felé tartókat a 23-as és a 34-es kilométer között sávelhúzással két szűk sávra terelik. Bag térségében 2 kilométeres az araszoló kocsisor - írja az Útinform.
19 órája
Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város
Tegnap, 10:31
Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár
2025.09.09. 13:41
Mesterszintű kerti fogás: így lesz a zöld paradicsomból két hét alatt piros
