szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Megállhat az élet az M3-ason: ilyen forgalomra senki sem számított

Címkék#M3-as autópálya#torlódás#lassulás

Az M3-as autópályán romlik a helyzet: több szakaszon is kilométeres torlódás nehezít a haladást.

Heol.hu

Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon több szakaszon is lassulásra, torlódásra kell számítani.

Bag és Gödöllő térségében a 39-es és a 26-os kilométer között, valamint Hatvan térségében a 65-ös és az 58-as kilométer között okoz erős forgalom fennakadást - írja az Útinform.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az érintett útszakaszokon a haladás szakaszosan lelassulhat, érdemes fokozott figyelemmel közlekedni.

Péntek este szörnyű baleset történt az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjánál. A baleset következtében a vétlen sofőr elhunyt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu