Megállhat az élet az M3-ason: ilyen forgalomra senki sem számított

Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon több szakaszon is lassulásra, torlódásra kell számítani.

Bag és Gödöllő térségében a 39-es és a 26-os kilométer között, valamint Hatvan térségében a 65-ös és az 58-as kilométer között okoz erős forgalom fennakadást - írja az Útinform.

Az érintett útszakaszokon a haladás szakaszosan lelassulhat, érdemes fokozott figyelemmel közlekedni.

Péntek este szörnyű baleset történt az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjánál. A baleset következtében a vétlen sofőr elhunyt.