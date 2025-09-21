1 órája
Megállhat az élet az M3-ason: ilyen forgalomra senki sem számított
Az M3-as autópályán romlik a helyzet: több szakaszon is kilométeres torlódás nehezít a haladást.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon több szakaszon is lassulásra, torlódásra kell számítani.
Bag és Gödöllő térségében a 39-es és a 26-os kilométer között, valamint Hatvan térségében a 65-ös és az 58-as kilométer között okoz erős forgalom fennakadást - írja az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az érintett útszakaszokon a haladás szakaszosan lelassulhat, érdemes fokozott figyelemmel közlekedni.
Péntek este szörnyű baleset történt az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjánál. A baleset következtében a vétlen sofőr elhunyt.
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!