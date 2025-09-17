Mentőhelikopter érkezett Hevesre egy 13 éves kislányért

Szerdán délután mentőhelikopter érkezett Hevesre, miután egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik helyi iskolában.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Úgy tudjuk, a diák futás közben esett össze, azonnal riasztották a mentőket, majd helikopterrel szállították kórházba.

Információink szerint az érintett intézmény a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, válaszukkal frissítjük cikkünket.