Rosszul lett

2 órája

Mentőhelikopter érkezett Hevesre egy 13 éves kislányért

Címkék#mentőhelikopter#Országos Mentőszolgálat#kislány

Szerdán délután futás közben esett össze egy 13 éves diák az egyik hevesi iskolában. Mentőhelikopter érkezett, a kislányt kórházba szállították.

Heol.hu
Mentőhelikopter érkezett az M3-ason történt baleset helyszínére (illusztráció)

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Szerdán délután mentőhelikopter érkezett Hevesre, miután egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik helyi iskolában.

Úgy tudjuk, a diák futás közben esett össze, azonnal riasztották a mentőket, majd helikopterrel szállították kórházba.

Információink szerint az érintett intézmény a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, válaszukkal frissítjük cikkünket.

 

 

