1 órája
Mentőhelikopter érkezett Hevesre egy 13 éves kislányért
Szerdán délután futás közben esett össze egy 13 éves diák az egyik hevesi iskolában. Mentőhelikopter érkezett, a kislányt kórházba szállították.
Mentőhelikopter érkezett az M3-ason történt baleset helyszínére (illusztráció)
Forrás: Országos Mentőszolgálat
Szerdán délután mentőhelikopter érkezett Hevesre, miután egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik helyi iskolában.
Úgy tudjuk, a diák futás közben esett össze, azonnal riasztották a mentőket, majd helikopterrel szállították kórházba.
Információink szerint az érintett intézmény a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, válaszukkal frissítjük cikkünket.
