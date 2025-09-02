Horváth László szerint a gyermekgyilkosság elkövetője életfogytiglani büntetést érdemel – a tragédiában a kábítószer szerepe is felmerült

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években jelentősen szigorították a Büntető Törvénykönyv szabályait, különösen a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények esetén.

A tragédiában felmerült a kábítószer szerepe is, ami szerinte újfent igazolja, hogy a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz és ártatlan életek elvesztéséhez is vezethet.

- tette hozzá Horváth László.

A Nool oldala is beszámolt az esetről, a miskei kislány, Hanna, mindössze 22 hónapos volt, amikor szeptember elsején eltűnt. A keresést nagy erőkkel indították meg: önkéntesek, kutyás mentőcsapatok és drónok is részt vettek a felkutatásában.